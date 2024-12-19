Льготная ипотека под 2% сохранится для новых регионов

В новых регионах России сохранится возможность льготной ипотеки под 2%. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент страны Владимир Путин.

« Льготная ипотека для новых регионов сохранится под 2%», — сказал он.

Президент отметил, что также такие условия со ставкой в 2% сохранятся и для жителей Арктики. По его словам, они поспособствуют поддержке граждан в сложных экономических и климатических условиях.

«Мы делаем целую программу для отдельных населенных пунктов, вроде бы 25 городов. Будем расширять до 200 городов по всей стране. Отдельные небольшие населенные пункты могут не попадать под эту программу, но мы еще посмотрим, что можно сделать», — добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что сейчас в России экономическая ситуация стабильная, страна продолжает развиваться. Он отметил, что в 2024 году рост приблизился к 4%.