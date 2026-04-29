Перенести часть новогодних выходных на весну предложили в Общественной палате

Майские праздники следует объединить в непрерывные выходные с 1 по 9 мая за счет сокращения январских каникул. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал заявил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

Он отметил, что весенний период более удобен для активности граждан и планирования семейного отдыха.

«Я бы выступил за перенос, например, части январских выходных дней на май, чтобы мы могли отдыхать с 1 по 9 мая», — сказал Гриб.

Он добавил, что многие граждане и так фактически продлевают майские каникулы за счет отпусков и отгулов. Член Общественной палаты предложил перераспределить три-четыре дня из январских праздников.

«Можно пересмотреть подход: отдыхать, например, до 7 января на новогодние праздники и перенести часть дней на май», — отметил он.

Гриб подчеркнул, что такая мера не увеличит общее количество выходных, а сделает систему праздничных дней более удобной.

Ранее опрос, проведенный KP.RU в социальных сетях накануне праздников, показал, что большинство россиян на майские праздники планируют остаться дома.