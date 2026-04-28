KP.RU: почти половина россиян планирует провести майские праздники дома

Майские праздники уже не за горами, и многие задумываются о том, как провести длинные выходные. Опрос, проведенный KP.RU в социальных сетях накануне праздников, показал, что большинство россиян планируют остаться дома.

Результаты опроса показали, что 47% опрошенных никуда не поедут и останутся дома. Из них 31% респондентов предпочтут ничегонеделание, а 16% займутся домашними делами. Лишь каждый четвертый займется работой на даче. Только 4% опрошенных отправятся на шашлыки.

Семейный психолог Анна Хныкина считает, что феномен «ленивого мая» связан не только с финансовыми возможностями людей. По ее мнению, ценность нахождения в семье, в своем «гнезде», сегодня резко превышает ценность просто «поесть и попить» на природе. Люди перестали воспринимать выходные как гонку — надо срочно куда-то ехать или жечь угли.

«Ценность времени, проведенного с семьей, оказалась выше ценности коллективного застолья под гул комаров», — иронично замечает психолог.

Анна Хныкина предлагает все-таки решить, чем именно вы займетесь на выходные, и распланировать отдых, даже если вы планируете делать это в горизонтальном положении. Она считает, что любой досуг надо уметь организовать.