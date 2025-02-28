Переговоры России и США в Стамбуле закончились, когда будут подробности?

Всю информацию о прошедших в Стамбуле переговоров России и США представят сотрудники дипломатических ведомств. Как сообщило РИА «Новости» , так на вопрос журналистов о деталях встречи в Турциии ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он предложил СМИ дождаться официальных заявлений сотрудников ведомств, отвечающих за внешнюю политику.

«Делегации были на уровне наших дипломатических ведомств, поэтому информацию нужно ожидать оттуда», — пояснил Песков.

Делегации России и США встретились в Стамбуле для обсуждения вопросов, мешающих возобновлению отношений двух стран. Одной из темой, которую подняли на обсуждении, стало возобновление численности сотрудников посольств в Москве и Вашингтоне.

Переговоры продолжались более шести часов, и по их итогам дипломаты заявлений для прессы не сделали.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии ФСБ в минувший четверг, 27 февраля, заявил, что изменившаяся риторика со стороны США дала шанс на возобновление отношений между странами. Глава государства подчеркнул, что новая американская администрация отказалась от «мессианских стереотипов» своих предшественников и продемонстрировала здоровый прагматизм.