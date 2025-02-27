Переговоры России и США в Стамбуле длились более шести часов

Продлившиеся более шести часов переговоры России и США в Стамбуле завершились

Представители России и США завершили переговоры в Стамбуле, они длились более шести часов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Встреча делегаций России и США в закрытом формате стартовала около 10:00 на берегу Босфора в резиденции генерального консула США в районе Арнавуткей. Микроавтобус с делегацией России покинул территорию дипломатической миссии в 16:20, для прессы никаких заявлений не последовало.

Глава российского МИД Сергей Лавров в преддверии переговоров заявлял, что по их итогам станет понятно, насколько стороны могут эффективно и быстро двигаться в сторону решения проблемных вопросов.

Президент России Владимир Путин заявил о шансе на восстановление отношений в начавшемся диалоге с США. По его словам, новые американские власти отказались от стереотипов и продемонстрировали здоровый прагматизм.