Переговоры России и США в Стамбуле длились более шести часов

Представители России и США завершили переговоры в Стамбуле, они длились более шести часов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Встреча делегаций России и США в закрытом формате стартовала около 10:00 на берегу Босфора в резиденции генерального консула США в районе Арнавуткей. Микроавтобус с делегацией России покинул территорию дипломатической миссии в 16:20, для прессы никаких заявлений не последовало.
Глава российского МИД Сергей Лавров в преддверии переговоров заявлял, что по их итогам станет понятно, насколько стороны могут эффективно и быстро двигаться в сторону решения проблемных вопросов.
Президент России Владимир Путин заявил о шансе на восстановление отношений в начавшемся диалоге с США. По его словам, новые американские власти отказались от стереотипов и продемонстрировали здоровый прагматизм.
Еще в 7 округах Подмосковья отремонтировали элементы для снижения скорости
Семинар по налогообложению прошел в Серпухове
Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области
Городской сквер в шестом микрорайоне Егорьевска благоустроят в 2026 году
Смертельное ДТП с участием 11 машин произошло под Курском
Пассажиры «Мострансавто» совершили более 79 млн поездок с начала года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте