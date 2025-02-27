Путин увидел шанс на восстановление отношений в начавшемся диалоге с США

Начавшийся диалог между представителями России и новой администрации США дал шанс на возобновление сотрудничества двух стран. Об этом в ходе выступления на коллегии ФСБ заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что новые американские власти продемонстрировали здоровый прагматизм и отказались от стереотипов.

Он добавил, что такое поведение не понравилось другим странам Запада.

«Не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог», — заявил Путин.

Президент пояснил, что противников диалога напугала возможность развала всего западного мира, который уже начался. Об этом свидетельствуют проблемы в экономике и внутренней политике государств.

Он подчеркнул, что российским спецслужбам нужно это учесть и срывать все попытки вмешательства внешних сил в диалог России и США, чтобы защитить национальные интересы своей страны, а также жизнь и свободы соотечественников.

В середине прошлой недели президент России Владимир Путин заявил, что положительно оценил переговоры российской и американской делегации в Эр-Рияде. Глава государства пояснил, что получил полную информацию о встрече и считает, что результат есть.