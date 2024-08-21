Переговоры Путина с премьером Госсовета КНР стартовали в Кремле
Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьера Госсовета КНР Ли Цяна
Стартовали переговоры президента России Владимира Путина и премьера Госсовета Китая Ли Цяна. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Встреча проходит в представительском кабинете.
На переговорах присутствуют с российской стороны — заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, помощник главы государства Юрий Ушаков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также посол РФ в Китае Игорь Моргулов.
Ранее Ли Цян заявил, что приедет в Москву, чтобы обсудить с правительством вопросы об укреплении взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Он также напомнил о «вековой дружбе» России и Китая.