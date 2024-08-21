Премьер Госсовета Китая озвучил цели визита в Москву

Целью визита премьера Госсовета Китая Ли Цяна в Москву является укрепление взаимовыгодного сотрудничества двух государств. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ли Цян напомнил о «вековой дружбе» России и Китая, а также о стремлении республики к партнерству.

«Мой нынешний визит в Россию направлен на реализацию консенсуса глав двух государств», — пояснил он.

Премьер Госсовета добавил, что с помощью всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия страны смогут обеспечить себе стабильное будущее. По его словам, Китай и Россию «ждет еще более прекрасное завтра».

Ранее заместитель Государственного совета КНР Хэ Лифэн рассказал, что объем товарооборота между двумя странами вырос. За первые шесть месяцев 2024 года он увеличился на 1,6%. По словам Хэ Лифэна, Россия является крупнейшим импортером нефти, газа, древесины и калийных удобрений. Он также добавил, что торговля между двумя государствами продолжает развиваться.