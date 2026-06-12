Немецкие военные должны сохранять готовность к боевым действиям против России. Об этом изданию Politico заявил командующий сухопутными силами ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.

«Мы должны быть готовы воевать», — подчеркнул генерал.

Фройдинг выразил уверенность, что в немецкой армии нужно ускорить подготовку сил для вероятного конфликта с Россией.

«Будучи немецкой армией, мы должны каждый день улучшать возможности на случай сценария „бой сегодня вечером“», — заключил он.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял о желании Германию взять реванш за поражение во Второй мировой. Также он утверждал, что страна не прошла реальную денацификацию.

Немецкие СМИ констатировали, что молодое поколение страны не хочет участвовать в подготовке к военному конфликту с Россией. Идти на службу в бундестаг добровольно они не захотели.