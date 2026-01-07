Патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Путина с Рождеством Христовым. Он подчеркнул значимость вклада президента в укрепление связей между церковью и государством. Текст патриаршего послания опубликован на сайте Русской православной церкви.

«Примите искренние поздравления с праздником Рождества Христова и Новолетием. <… > Особую признательность хотел бы выразить вам за неизменное внимание к служению Московского патриархата, а также за ваш личный вклад в развитие церковно-государственного соработничества», — говорится в поздравлении.

Патриарх отметил, что такое сотрудничество помогает сплотить народ, развивает духовно-нравственные и патриотические качества у молодежи, а также сохраняет богатое историческое и культурное наследие России.

Глава Русской православной церкви подчеркнул, что президент постоянно работает над развитием страны, укреплением ее независимости и защитой традиционных ценностей. Он пожелал президенту здоровья, благополучия, божьей помощи и успехов в работе.

Ранее патриарх Кирилл призвал неверующих в Рождество «открыть сердце Богу». Священнослужитель призвал православных россиян нести надежду тем, кто горюет, утешать тех, кто тоскует, делиться радостью со всеми и помогать нуждающимся. Таким образом верующие смогут стать истинным проявлением Христовой любви для Бога.