Патриарх Кирилл призвал неверующих в Рождество «открыть сердце Богу»

Патриарх Кирилл обратился к нерелигиозным людям с призывом открыть сердце Богу в Рождество. Его обращение опубликовано на сайте Русской православной церкви.

«Сегодня праздник надежды. Праздник мира. Праздник тихой радости», — отметил патриарх.

Священнослужитель призвал подарить надежду тем, кто горюет, утешить тех, кто тоскует, поделиться радостью со всеми и помочь тем, кто нуждается. Так верующие станут истинным благоуханием Христовой любви для Бога.

«К тем же, кто еще в силу разных обстоятельств пока находится вне спасительной ограды Церкви и не участвует в жизни Христовой общины, обращаюсь с призывом: откройте свое сердце Тому, Кто так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную», — сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он поздравил всех всех с Рождеством и пожелал сил и бесконечной радости от рождения Спасителя.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в России рождается уникальная цивилизация, которая привлечет внимание многих стран. Он отметил, что в РФ возводят тысячи храмов, в то время как на Западе церкви часто превращаются в общественные пространства. Патриарх также подчеркнул, что Россия будет процветать, оставаться сильной и непобедимой благодаря гармонии духовных ценностей, материальных благ и научных достижений.