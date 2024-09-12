Патриарх Кирилл подарил Путину образ Александра Невского

В память о 300-летии переноса в Санкт-Петербург мощей святого Александра Невского президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Сначала они возложили цветы к могиле русского полководца Александра Суворова, а после отправились в Благовещенский храм, где провели небольшую беседу, в ходе которой предстоятель Русской православной церкви подарил главе государства образ Александра Невского.

«Чтобы он хранил вас, как воин, укреплял вас, особенно в тех случаях, когда силой нужно оберегать Россию, и от всякого зла нашего Отечества», — заявил патриарх, передавая подарок Путину.

Президент поблагодарил главу РПЦ за образ и укрепление веры среди россиян.

В ходе продолжения общения глава государства напомнил, что Петр I на месте будущей столицы Российской империи сначала заложил монастырь, посвященный именно Александру Невскому.

«Так что он хранитель российской государственности и, по сути, спаситель русского этноса без всякого преувеличения. И перекликались те дела, которые оставил за собой, совершал подвиги и Александр Невский, и Петр I», — заявил Путин.

Мощи Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург перенесли в 1723 году по приказу Петра I. Первый год их хранили в крепости в Шлиссельбурге, а 12 сентября 1724 года ковчег торжественно установили в Благовещенском соборе лавры.

Путин и патриарх Кирилл в последний раз вместе посещали Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в конце июля после парада в честь Дня Военно-морского флота. В тот день предстоятель РПЦ наградил президента орденом святого благоверного великого князя Александра Невского первой степени.