Сегодня 17:12 Праздник двух сотен народов: как День языков народов России связан с Расулом Гамзатовым Фото: президент России Владимир Путин на концерте, посвященном 100-летию Расула Гамзатова / Алексей Никольский / РИА «Новости» Общество

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День языков народов России — не просто дата в календаре, а напоминание о том, что сила страны в единстве, а ее богатство — в многообразии языков, культур и традиций, которые нужно беречь для будущих поколений. Праздник приурочен ко дню рождения поэта Расула Гамзатова. Как он написал своих «Журавлей» — песню, которую поют по всему миру, — узнал 360.ru.

День языков народов РФ Россияне отмечают День языков народов Российской Федерации. Идею нового праздника обсуждали на государственном уровне не один год. Официальное решение приняли 5 июня 2025 года, а 4 ноября, в День народного единства, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Праздник действительно актуален, ведь Россия — одна из самых многонациональных стран в мире. По данным Института языкознания РАН, на территории страны проживают представители 193 народов, которые используют около 295 языков. Это колоссальное культурное богатство, которое нуждается в сохранении и поддержке. День языков народов России неслучайно решили назначить на 8 сентября. Это день рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова. Он писал свои произведения на родном аварском языке, и благодаря переводам на русский его творчество известно во всем мире.

Фото: Бал национальностей, Санкт-Петербург, 2022 год / Алексей Даничев / РИА «Новости»

Биография Расула Гамзатова Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в маленьком горном селении Цада в Дагестане. Отцом мальчика был известный народный поэт Гамзат Цадаса — автор первых аварских басен. Также он создавал патриотические стихи, много писал для детей и переводил на родной язык произведения Александра Пушкина. Неудивительно, что сын, который с детства рос в атмосфере творчества, и сам с девяти лет начал писать стихи. После школы парень отправился в педучилище и стал работать учителем в школе. Затем трудился в театре и на радио, а когда началась Великая Отечественная война, писал очерки, заметки и стихи для фронтовой газеты «Большевик гор».

Интересно В дагестанской традиции было принято добавлять к имени сына имя отца. Так и была образована фамилия Гамзатов. А имя Расул означает «посланник» или «вестник».

Когда Гамзатов дорос до призывного возраста, руководство Дагестана обратилось в Москву с просьбой оставить юношу в тылу ради его отца, который потерял на фронте двух старших сыновей. Бронь дали без возражений, а позднее и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Увернувшись от войны, Гамзатов рассказывал о подвигах земляков на фронте, поддерживал боевой дух тех, кто трудился в тылу. В 1943-м вышел его первый поэтический сборник на аварском — «Пламенная любовь и жгучая ненависть» — о мужестве советских солдат. Также молодой человек переводил на родной язык классиков русской литературы. После войны Гамзатов окончил Литературный институт и к 1951 году возглавил Союз писателей Дагестана, которым руководил до конца своих дней. Сборник стихов «Год моего рождения», изданный в 1952 году, удостоен Сталинской премии. Поэт стал депутатом Верховного Совета СССР и членом редакций многих литературных журналов.

Фото: Расул Гамзатов (справа) беседует со старейшинами родного аула, 1966 год / Макс Альперт / РИА «Новости»

Пока был жив СССР, Гамзатов оставался верен линии партии. В 1973 году месте с еще 30 писателями, в числе которых были Чингиз Айтматов, Михаил Шолохов, Валентин Катаев, Константин Симонов и Сергей Михалков, подписал открытое письмо с осуждением антисоветских действий Александра Солженицына и Андрея Сахарова. Однако чего у Гамзатова не отнять — он действительно был популяризатором родного аварского языка и делал все, чтобы его сохранить. При этом поэт никогда не впадал в крайности национализма и настаивал, что кавказские народы и русские — братья, которые должны жить в мире. А еще он создал как минимум одно стихотворение, которое знают все россияне.

Фото: Расул Гамзатов / Yury Pilipenko / www.globallookpress.com

Песня «Журавли» Книги Гамзатова выходили в свет десятками поэтических сборников, причем не только в Дагестане. При СССР была мощная поддержка национальных авторов: чтобы ознакомить с их творчеством как можно больше читателей, давали разнарядку на переводы. Так в 1968 году в четвертом номере журнала «Новый мир» появились «Журавли». Гамзатов рассказывал, что идея стихотворения пришла, когда он был в Хиросиме. Там поэт узнал историю 12-летней Садако Сасаки. Девочка умирала от лейкемии, вызванной лучевой болезнью. Незадолго до смерти кто-то рассказал ей, что человек, сложивший тысячу бумажных журавликов, может загадать желание, которое обязательно исполнится.

Фото: Садако Сасаки, март 1955 года / Публичное достояние

Садако очень хотела жить и начала складывать бумажных птиц. Ей принялись помогать другие пациенты больницы, подключились одноклассники и ребята из других школ. Но они не успели: когда девочка умерла, у нее было только 644 журавлика. Когда поэт с делегацией стоял у ее памятника, по небу пролетели настоящие журавли. И как раз в этот момент Гамзатову вручили телеграмму с известием о смерти матери. Он тут же вылетел домой. Позже поэт рассказывал, что по пути все время думал о матери, журавлях, погибших братьях и земляках, что не вернулись с войны. А когда горе немного отпустило, набросал несколько вариантов стихотворения на аварском.

Интересно Позже возникла еще одна версия появления «Журавлей». Утверждали, что Гамзатов так откликнулся на трагедию в осетинской семье Газдановых. Во время войны семеро сыновей ушли на фронт с желанием защитить Родину. Все братья погибли. Мать умерла от разрыва сердца после третьей похоронки.

Три года спустя стихи перевел фронтовик Наум Гребнев. Публикация попалась на глаза легендарному певцу и актеру Марку Бернесу. Он захотел превратить «Журавли» в песню, но настоял, чтобы текст сократили, а в первой строфе, где было «Мне кажется порою, что джигиты…», появилась замена — «солдаты». Гамзатов согласился тут же — и стихи стали близкими человеку любой нации. Музыку написал композитор Ян Френкель. Бернес впервые спел песню на встрече ветеранов войны в редакции газеты «Комсомольская правда». После того как музыка смолкла, маршал Иван Конев обнял и, сдерживая слезы, поблагодарил певца.

Фото: Ржевский мемориал Советскому солдату / Илья Питалев / РИА «Новости»