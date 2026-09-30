Бывшего главу Дагестана Меликова назначили сенатором от Брянской области

Глава Брянской области Егор Ковальчук назначил бывшего руководителя Дагестана Сергея Меликова членом Совета Федерации от исполнительного органа власти региона. Это следует из указа, размещенного на сайте правительства Брянской области.

Выдвиженец «Единой России» Ковальчук одержал победу на досрочных выборах губернатора региона, набрав 67,52% голосов, 28 сентября он официально принял полномочия.

«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Брянской области Меликова Сергея Алимовича с 29 сентября 2026 года», — указали в документе.

Также в указе сообщили, что полномочия сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Брянской области Вадима Деньгина — прекращены.

Ранее президент Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Кирилла Дмитриева на посту гендиректора Российского фонда прямых инвестиций.