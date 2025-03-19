«Парижский петух и котлета по-киевски». Медведев назвал главные блюда «меню» Трампа и Путина

Медведев о переговорах Путина и Трампа: в столовой только Россия и Америка

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал телефонный разговор американского и российского президентов. В соцсети Х политик сравнил переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа с меню столовой.

«В столовой только Россия и Америка. В меню: легкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски», — написал Медведев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «не салат, чтобы быть в меню у Путина». На это официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала, что киевский режим — это то, во что еда превращается после переваривания.

Переговоры Трампа и Путина прошли 18 марта, они длились около двух часов. Ключевой темой разговора была ситуация на Украине. Стороны договорились о временном перемирии и прекращении обстрела объектов энергоструктуры.