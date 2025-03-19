Захарова: киевский режим — это то, во что еда превращается после переваривания

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского, что «Украина — не салат». Дипломат в Telegram-канале указала, чем именно является киевский режим.

Зеленский заявил, что Украина «не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, невзирая на его аппетиты». Захарова отметила, что глава киевского режима «не соврал на этот раз».

«Киевский режим — не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», — написала дипломат.

Ранее Зеленский заявил, что Курская операция выполнила свою задачу — оттянула российские войска с других направлений. Он отметил, что благодаря нападению ВСУ на курское приграничье «спало давление» на Харьковском направлении и стабилизировалась обстановка в районе Покровска.