Памфилова сравнила явку на выборах в Госдуму с 2021 годом

Памфилова: явка на выборах в Госдуму превысила показатель 2021 года

Явка на выборах депутатов Государственной думы IX созыва превысила показатель предыдущей парламентской кампании 2021 года. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

К 13:37 по московскому времени в голосовании приняли участие 50,46% избирателей, сообщил ЦИК. Таким образом, явка превысила половину от числа избирателей.

Сегодня проходит заключительный день трехдневного голосования. В федеральном бюллетене представлены 10 партий. В восьми регионах проходят прямые выборы глав субъектов, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии руководителей избирают региональные парламенты. Еще в 39 субъектах выбирают депутатов законодательных собраний, а в административных центрах 10 регионов — муниципальных депутатов. В Подмосковье также проходят выборы в Мособлдуму.