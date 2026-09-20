Явка на выборах в Госдуму превысила 50%

Явка на выборах депутатов Государственной думы IX созыва превысила 50%. К 13:37 по московскому времени она составила 50,46%, сообщил Центризбирком .

Сегодня, 20 сентября проходит третий и заключительный день голосования. В федеральной части бюллетеня на выборах в Госдуму представлены списки 10 политических партий.

Одновременно в регионах проходят выборы других уровней. В восьми субъектах жители напрямую определяют глав регионов. В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии руководителей избирают депутаты региональных парламентов.

Состав законодательных собраний обновляют в 39 субъектах страны. Кроме того, в административных центрах 10 регионов проходят муниципальные выборы. Жители Московской области также выбирают депутатов Мособлдумы.