Памфилова рассказала, где проведут электронное голосование на выборах

Проведение электронного голосования на выборах 20 сентября запланировано только в Москве. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании.

«Никакого электронного голосования в ближайшей перспективе, кроме Москвы, быть не может. Пока мы с вами не сделаем то, что должны сделать», – сказала она.

Ранее глава ЦИК назвала сроки регистрации кандидатов на выборы депутатов в Госдуму. Период продлится до 5 августа.

Выборы в Госдуму девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Президент Владимир Путин назвал предстоящее голосование одним из важнейших внутренних политических событий для государства.