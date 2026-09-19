Более 4,6 миллиона россиян проголосовали на выборах досрочно

Более 4,6 миллиона россиян досрочно проголосовали на выборах в Государственную думу. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге .

«Всего досрочно на территории Российской Федерации проголосовали 4 663 963 избирателя», — отметила председатель ЦИК.

Выборы в депутатов Госдумы проходят в России с 18 по 20 сентября. Участки работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. Жители ряда субъектов могут проголосовать онлайн, эта функция доступна круглосуточно.

В 12 приграничных регионах в целях обеспечения безопасности запустили особый порядок голосования. Граждане могли изъявить свою волю начиная с 30 августа.

В ДНР досрочно проголосовали 75% избирателей.