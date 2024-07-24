«Отстаивать интересы регионов». Дюмин назвал задачу нового управления Госсовета

Дюмин назвал задачей нового управления Госсовета отстаивание интересов регионов

Фото: Пресс-служба Кремля

Помощник президента России Алексей Дюмин в формате видеоконференции провел совещание с председателями комиссий Госсовета, назначенных указом главы государства. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Во вступительном слове Дюмин обозначил задачи, которые стоят перед комиссиями Госсовета. Он указал на необходимость обеспечить преемственность работы по поручениям президента.

«Свою личную задачу и задачу нового управления Госсовета вижу в том, чтобы помогать председателям комиссий отстаивать интересы регионов. Оказывать им поддержку в достижении целей, поставленных президентом, решении других вопросов, волнующих губернаторский корпус», — подчеркнул Дюмин.

Еще одним главным направлением работы комиссий должна стать подготовка новых нацпроектов, добавил помощник президента.

Участником мероприятия стал заместитель руководителя администрации главы государства Максим Орешкин. Он подчеркнул высокую значимость работы комиссий Госсовета, которые отвечают за разработку национальных проектов. В рамках совещания участники также обсудили вопросы формирования новых составов и планов работы комиссий.

Российский лидер Владимир Путин 23 июля включил в состав Госсовета глав девяти регионов.

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