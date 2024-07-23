Путин включил в состав Госсовета глав девяти регионов России

В состав Госсовета вошли главы девяти регионов России. Комиссию по туризму возглавил губернатор Приморья Олег Кожемяко, по энергетике — глава Якутии Айсен Николаев. Указ президента Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации .

В госорган включили временно исполняющих обязанности губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, Алтая Андрея Турчака, Вологодской области Георгия Филимонова, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслана Кухарука, главы Тульской области Дмитрия Миляева, Кемеровской области Илью Середюка, Хабаровского края Дмитрия Демешина, Самарской области Вячеслава Федорищева и Курской области Алексея Смирнова.

Комиссию «Энергетика» возглавил Николаев. Он сменил на этом посту бывшего главу Кузбасса Сергея Цивилева, который стал министром энергетики. Комиссию «Туризм, физическая культура и спорт» расформировали, поделив на два направления. Туризм поручили курировать Кожемяко, а физкультуру и спорт — Миляеву.

Путин подписал также закон о социальных вкладах на сумму до 50 тысяч рублей. Срок действия таких депозитов составит не более года, а процентную ставку определит банк.