«Отрасль демонстрирует стабильный рост». Мишустин поздравил горняков с Днем шахтера

В последнее воскресенье августа в России отмечают День шахтера. Премьер Михаил Мишустин поздравил всех причастных с праздником, его пожелания горнякам опубликовала пресс-служба правительства.

Он отметил, что угольная промышленность сохранила ключевое значение в экономике, несмотря на вызовы последних лет.

«Сегодня отрасль демонстрирует стабильный рост», — отметил Мишустин.

Он уточнил, что топливная промышленность наращивает темпы и объемы добычи, выходит на новые рынки, осваивает перспективные месторождения.

Председатель правительства добавил, что процессы добычи переработки автоматизируют и роботизируют. Появляются инновационные технологии, в том числе обеспечивающие защиту окружающей среды.

«В этот праздничный день желаю работникам и ветеранам отрасли реализации всех намеченных планов, крепкого здоровья и благополучия», — отметил Мишустин.

Ранее жители страны отметили День флага России. На праздник в подмосковные парки пришли 35 тысяч человек.