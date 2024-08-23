Парки Подмосковья собрали 35 тысяч гостей на праздновании Дня флага России

Праздничное мероприятие «Моей Родины триколор» провели в парках Подмосковья 22 августа. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, концерты, выставки и мастер-классы посетили более 35 тысяч жителей и гостей региона.

В 38 парках прошла патриотическая акция «Мы — Россия». В 54 парках раздали атрибутику с символикой российского флага.

На набережной имени Менделеева в Дубне состоялись велопробег и концертная программа. В Запрудском парке Коломны гостей угощали блюдами полевой кухни и чаем из самовара. В городском парке Солнечногорска работали интерактивные площадки молодежных центров и выставка-ярмарка местных мастеров. В парке «Сестрорецкий» города Клин прошел концерт государственного оркестра «Гусляры России» Московской областной филармонии.

Праздничные мероприятия прошли более чем в 75 парках Подмосковья.

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