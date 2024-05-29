Оставшиеся вне кабмина Абрамченко, Шульгинов и Матыцин уйдут в Госдуму

«Ведомости»: Абрамченко, Шульгинов и Матыцин станут депутатами Госдумы

Фото: РИА «Новости»

Бывшие вице-премьер Виктория Абрамченко, министр энергетики Николай Шульгинов и министр спорта Олег Матыцин получат новые должности. Они изберутся депутататми Госдумы по одномандатным округам, сообщили «Ведомости».

Все три чиновника входили в команду премьер-министра Михаила Мишустина, но не получили посты после связанных с переизбранием президента перестановок. Источники издания сообщили, что они баллотируются в Госдуму, но не по партийным спискам «Единой России», а по одномандатным округам. Матыцин станет депутатом от Унечского округа Брянской области, Абрамченко — от округа № 35 Хакассии, Шульгинов — от Южного округа Ростовской области. Эти мандаты вакантны.

Два инсайдера заявили, что Абрамченко после избрания может занять пост вице-спикера Госдумы. Другой источник заверил, что все три чиновника получат высокие посты.

Самой обсуждаемой стала перестановка в Минобороны. Пост министра занял Андрей Белоусов.

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