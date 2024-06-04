Раскрыта программа Путина на ПМЭФ

Советник президента Ушаков: программу Путина на ПМЭФ запланировали с 5 по 7 июня

Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, но останется там всего на три дня из четырех — с 5 по 7 июня. Об этом в беседе с журналистами заявил советник главы государства Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что в среду, 5 июня, еще до открытия ПМЭФ, Путин встретится с сотрудниками международных информационных агентств. Президент ответит на вопросы журналистов.

На следующий день глава государства пообщается с коллегами из Боливии и Зимбабве, которые прилетят для участия в форуме. Кроме того, у Путина запланирована встреча с главой банка развития БРИКС Дилмой Русеф и президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

В заключительный день своего участия в форуме Путин выступит на пленарном заседании, после которого встретится с участниками общественной организации «Женщины бизнеса».

Ранее о подготовке Путина к выступлению на пленарном заседании Петербургского экономического форума рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он не исключил, что также глава государства примет участие в дискуссии с участниками встречи.