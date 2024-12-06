Операторами кол-центра прямой линии Путина стали ветераны СВО

ОНФ вошел в объединенную редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

Нововведениями в работе объединенной редакции программы «Итоги года с Владимиром Путиным» в 2024 году стало использование искусственного интеллекта и привлечение ветеранов СВО к приему обращений. Об этом сообщила пресс-служба Народного фронта.

Движение вновь присоединилось к объединенной редакции прямой линии Путина. Одним из нововведений стало вовлечение в работу ветеранов СВО после травм, связанных с потерей зрения и слуха. Пять таких операторов с ограниченными возможностями здоровья прошли обучение и получили специально оборудованные рабочие места в кол-центре.

«В этом году инициатива запущена в пилотном режиме, надеемся в следующем году существенно расширить их участие, возможно даже организуем отдельный кол-центр», — сообщил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Кроме того, Народный фронт инициировал, а Сбербанк поддержал использование искусственного интеллекта. Нейросетевая модель GigaChat поможет телефонистам и редакторам обработать и проанализировать запросы россиян, обратившихся на прямую линию.

Путин ответит на вопросы россиян и журналистов в декабре. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что мероприятие пройдет в один из четвергов.