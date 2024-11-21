В Кремле уточнили день недели для прямой линии Путина в этом году

Песков: прямая линия и большая пресс-конференция по традиции пройдут в четверг

Прямая линия Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в декабре, по традиции в один из четвергов. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь», — сообщил он.

Точную дату Песков пообещал назвать позже. По версии «Ведомостей», мероприятие состоится 19 декабря.

Впервые прямая линия и пресс-конференция в объединенном формате состоялись в прошлом году. Тогда мероприятие, получившее название «Итоги года с Владимиром Путиным» и проходившее в Гостином дворе в Москве, продлилось более четырех часов. Всего глава государства более 20 раз отвечал на вопросы от жителей, подобранные администрацией.

В мае Песков сообщал, что прямая линия с президентом остается на повестке дня.