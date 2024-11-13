Путин в декабре проведет прямую линию и большую пресс-конференцию

Во второй половине декабря Владимир Путин проведет большую итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

Точную дату Песков пообещал объявить позже. На прямой линии Путин будет отвечать на вопросы граждан, которые подберет его администрация, а на пресс-конференции спрашивать его будут российские и зарубежные журналисты.

Объединенный формат прямой линии и пресс-конференции впервые предложили в прошлом году. Мероприятие прошло 14 декабря, оно продлилось больше четырех часов. В мае Песков заверял, что прямая линия сохраняет актуальность и остается на повестке дня.