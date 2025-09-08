Официальный канал президента России начал работу в MAX

Официальный канал президента России начал работу в мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля .

Однако читать канал можно только по предварительной регистрации.

С 1 сентября MAX стал обязательным для установки на все продаваемые в России гаджеты и заменил в этом качестве «VK Мессенджер». Кроме того, продавцы или поставщики обязаны установить отечественный магазин приложений RuStore, без которого покупатели смогут вернуть смартфон.

При этом ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума заявил, что иностранные мессенджеры, в частности Telegram, должны продолжить работу в России, чтобы составлять конкуренцию. Без нее, по словам представителя Кремля, MAX не сможет развиваться.