В Совфеде рассказали о новых правилах продажи смартфонов с 1 сентября

Все продаваемые в России смартфоны с 1 сентября должны иметь предустановленный отечественный магазин приложений RuStore. Об этом в комментарии ТАСС заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по государственному строительству Артем Шейкин.

Он подчеркнул, что новые правила продажи касаются в том числе iPhone, которые поступят на российский рынок после 1 сентября.

«Если производитель или поставщик устройства не обеспечит возможность установки RuStore, такой товар может быть признан не соответствующим обязательным требованиям. В этом случае покупатель вправе вернуть его как некачественный», — заявил Шейкин.

Сенатор добавил, что новые правила продажи техники направлены на укрепление технологического суверенитета и информационной безопасности России.

Он пояснил, что зарубежные платформы неоднократно удаляли российские приложения, оставляя пользователя без доступа к важным сервисам.

В список обязательных приложений для предустановки на смартфонах и других гаджетах с 1 сентября включили новый российский мессенджер MAX. Он заменит «VK Мессенджер».