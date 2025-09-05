«У MAX должна быть конкуренция». Песков высказался о работе Telegram и WhatsApp в России

Зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp* должны работать стране, чтобы составлять конкуренцию платформе MAX. Об этом ТАСС на полях Восточного экономического форума заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я считаю, что должны, да, конечно», — отметил он на вопрос о том, нужно ли иностранным сервисам оставаться в России.

Песков добавил, что без конкуренции MAX не будет улучшаться. По его мнению, национальному мессенджеру еще «предстоит большой пути в этом плане».

«Чтобы MAX стал развитым сервисом, который хотят сами поставить десятки миллионов наших сограждан, он должен постоянно развиваться и не стоять на месте», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в России ограничили звонки через WhatsApp* и Telegram. Эксперт Александр Дворянский объяснил, что этот шаг поможет бороться с мошенничеством и обезопасит разговоры.