Один из самых богатых депутатов решил уйти из Госдумы

Савченко избрался в Госдуму от Волгоградской области как член партии «Единая Россия», но решил досрочно сложить полномочия в связи с переходом на новую работу. Депутаты рассмотрят его отставку 22 мая.

Причину ухода он назвал РБК. Савченко вернется к международному проекту, которым занимался до 2021 года. Из-за частых командировок он не сможет исполнять обязанности депутата.

«Нужно заниматься терминалами в дружественных странах, это в первую очередь Африка и Ближний Восток, Китай. <…> Буду заниматься тем же, чем и раньше, — администрировать, организовывать все и запускать „в плавание“», — сказал парламентарий.

Он считается одним из самых богатых депутатов Госдумы. В 2021 году Савченко задекларировал 627 миллионов рублей дохода и 4,5 миллиарда на счетах, а также будучи депутатом Волгоградской областной думы занял 22-е место в рейтинге Forbes «100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2021».

Многие инициативы коллег встречали отпор Савченко. Он выступил против сокращенной рабочей смены для женщин по пятницам и бесплатного предоставления жилья. В 2023 году депутата задержала Росгвардия.