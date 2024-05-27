Депутат Савченко: сокращение рабочего дня в пятницу для женщин может негативно повлиять на экономику РФ

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил сократить рабочий день в пятницу для женщин, оставив прежнюю зарплату. В беседе с RuNews24.ru инициативу прокомментировал депутат Олег Савченко.

По его мнению, реализация идеи способна вызвать негативный отклик.

«Например, женщины могут обидеться, потому что мы снова сталкиваемся с неравенством и их воспринимают как слабый пол. Такая позиция тоже может существовать», — пояснил парламентарий.

Он также предположил, что данные меры негативно повлияют на экономику РФ и производительность труда в целом. Савченко призвал организовать слушание с участием различных ведомств, женских ассоциаций и работодателей.