Депутат Савченко напомнил о действии четырех льготных программ ипотеки
Заместитель председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Олег Савченко рассказал «Газете.Ru», что подарить квартиру, как это было во времена Советского Союза, сейчас сложно.
Савченко подчеркнул, что в России действует программа государственной поддержки, похожая на советскую: государство субсидирует процентную ставку по сельской ипотеке. Это стимулирует людей переезжать в определенные регионы и работать по востребованным направлениям.
В СССР существовала очередь на улучшение жилищных условий, а также ведомственное жилье для военных, ученых и работников предприятий. Были кооперативы с выплатой взносов и льготное жилье для определенных категорий граждан.
Сейчас в стране есть четыре программы льготной ипотеки со ставками от 0,1 до 6%, подчеркнул депутат.