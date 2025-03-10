Депутат Савченко напомнил о действии четырех льготных программ ипотеки

Заместитель председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Олег Савченко рассказал «Газете.Ru» , что подарить квартиру, как это было во времена Советского Союза, сейчас сложно.

Савченко подчеркнул, что в России действует программа государственной поддержки, похожая на советскую: государство субсидирует процентную ставку по сельской ипотеке. Это стимулирует людей переезжать в определенные регионы и работать по востребованным направлениям.

В СССР существовала очередь на улучшение жилищных условий, а также ведомственное жилье для военных, ученых и работников предприятий. Были кооперативы с выплатой взносов и льготное жилье для определенных категорий граждан.

Сейчас в стране есть четыре программы льготной ипотеки со ставками от 0,1 до 6%, подчеркнул депутат.