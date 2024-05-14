«Очень достойные». Совфед начал рассмотрение кандидатов в силовой блок кабмина | 360°

Важное 14 мая 2024, 14:20 «Очень достойные». Совфед начал рассмотрение кандидатов в силовой блок кабмина Матвиенко: президент представил достойных кандидатов в силовой блок кабмина РИА «Новости»

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На внеочередном пленарном заседании Совета Федерации началось утверждение кандидатов, выдвинутых президентом Владимиром Путиным для назначения в силовой блок правительства. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко назвала их достойными профессионалами. Трансляцию ее выступления организовала пресс-служба.

Консультации профильных комитетов прошли 13 мая. Матвиенко заявила, что они прошли очень содержательно. Президент, по ее словам, выдвинул достойных кандидатов в силовой блок, способных решать самые сложные задачи.

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«Мы убедились, что президентом представлены очень достойные кандидатуры, которые всю свою жизнь посвятили служению Отечеству, опытные профессиональные, надежные, проверенные кадры», — сказала она.

Матвиенко на открытии заседания также поздравила Михаила Мишустина с переназначением на пост председателя правительства. Президент подписал указ 10 мая.