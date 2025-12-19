Вопросов по спецоперации на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» стало меньше. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

«Меньше стало обращений в процентном соотношении по вопросам специальной военной операции, видно, что много именно документальных вопросов решено Министерством обороны», — отметил Кузнецов.

Мероприятие проходит в Гостином Дворе, ведущими дискуссии стали журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин. Расшифровкой оборащений занимается нейросеть GigaChat.

Президент отметил, что Украина не готова к миру. Путина напомнил, что конфликт назревал с 2014 года, когда на Украине произошел переворот.

В зоне СВО стратегическая инициатива полностью перешла в руки Вооруженных сил России, подчеркнул глава государства.