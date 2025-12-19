Путин заявил об отсутствии готовности Украины к миру
Путин: мы не видим готовность Украины к миру
Российская сторона не видит готовности Украины к миру. Об этом в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции в Гостином Дворе заявил президент страны Владимир Путин.
«Пока мы действительно не видим такой готовности», — констатировал он.
Путин напомнил, что вся ситуация началась с государственного переворота на Украине в 2014 году и обмана по поводу решения всех проблем по результатам Минских соглашений.
Глава государства отметил, что стратегическая инициатива полностью перешла в руки ВС России, войска наступают по всем направлениям, противник отходит.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщал, что российские военные в конце 2025 года освободили более 300 населенных пунктов. Всего под контроль бойцов перешло свыше 6300 квадратных километров территории.
С начала спецоперации на Украине ВС России освободили территорию около 94 тысячи квадратных километров.