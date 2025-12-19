Начались «Итоги года» с Путиным в прямом эфире

Стартовала прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Во время мероприятия глава государства ответит на вопросы журналистов и россиян.

Мероприятие проходит в Гостином Дворе, ведущими дискуссии стали журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент готовился к прямой линии до глубокой ночи. Всего в адрес программы поступило почти три миллиона обращений от россиян. В этом году, как и в прошлом, послания российскому лидеру расшифровывает нейросеть GigaChat от Сбербанка.

Песков отметил, что Путин привык держать на личном контроле весь процесс прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. Глава государства может вмешиваться в работу модераторов и выбирать людей, которые зададут ему вопросы.