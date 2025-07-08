Объявили место панихиды и похорон Старовойта

РИА «Новости»: прощание со Старовойтом пройдет в Москве, похороны в Петербурге

Бывшего министра транспорта России похоронят в Санкт-Петербурге. Гражданская панихида по нему пройдет в Москве, сообщил источник РИА «Новости» .

Церемонию прощания организуют в Центральной клинической больнице. Затем тело перевезут в Санкт-Петербург.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Северной столице живут отец и брат Старовойта. Сам он родился в Курске, но вырос в Ленобласти, после школы окончил Балтийский государственный технический университет имени Устинова и долгое время работал в Санкт-Петербурге.

Тело бывшего министра обнаружили 7 июля в Одинцове. В местном морге прошла процедура опознания и судебно-медицинская экспертиза. По версии следствия, после отставки Старовойт свел счеты с жизнью. До службы в Минтрансе он занимал пост губернатора Курской области.