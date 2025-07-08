Стало известно, где похоронят экс-министра транспорта Старовойта

Семья бывшего министра транспорта Романа Старовойта приняла решение похоронить его в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

В городе, по данным канала, живут отец и брат погибшего. Кроме того, сам экс-глава Минтранса много лет провел там, окончив Балтийский государственный технический университет имени маршала Устинова и Северо-Западную академию госслужбы.

Старовойта нашли мертвым накануне в Одинцовском округе Подмосковья. По основной версии, он покончил с собой. За несколько часов до этого вышел указ президента Владимира Путина о снятии его с должности.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что все потрясены случившимся, в том числе в Кремле, но на вопросы о причинах произошедшего должно отвечать следствие.