Стало известно, где похоронят экс-министра транспорта Старовойта

Baza: экс-министра транспорта Старовойта похоронят в Санкт-Петербурге

Sergey Elagin/Business Online
Фото: Sergey Elagin/Business Online/www.globallookpress.com

Семья бывшего министра транспорта Романа Старовойта приняла решение похоронить его в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В городе, по данным канала, живут отец и брат погибшего. Кроме того, сам экс-глава Минтранса много лет провел там, окончив Балтийский государственный технический университет имени маршала Устинова и Северо-Западную академию госслужбы.

Старовойта нашли мертвым накануне в Одинцовском округе Подмосковья. По основной версии, он покончил с собой. За несколько часов до этого вышел указ президента Владимира Путина о снятии его с должности.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что все потрясены случившимся, в том числе в Кремле, но на вопросы о причинах произошедшего должно отвечать следствие.

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