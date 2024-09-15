Нужно отвечать на бандитские действия Запада. Что решит Россия по экспорту урана

В России не станут в ущерб себе принимать решения о вероятных ограничениях на экспорт стратегического сырья. Однако ответ на бандитские действия Запада стоит дать обязательно. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным .

«Во-первых, конечно же, никто ничего не будет делать в ущерб себе, и об этом говорил президент. Нам нужно отвечать на, я бы сказал, не то что недружественные, бандитские действия в наш адрес», — подчеркнул он.

С предложением к правительству рассмотреть вопрос о введении ограничений на поставки за границу некоторых видов ресурсов, в том числе урана, титана и никеля, президент России Владимир Путин обратился к правительству несколькими днями ранее.

«Если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок», — сказал глава государства.

Эксперт по проблемам ядерной безопасности Максим Шингаркин пояснил 360.ru, что у России есть большая фора: если запрет на экспорт введут, она может остановить работу половины ядерных объектов в США.