Ограничение экспорта урана даст России фору. Что будет с ядерной энергетикой Запада?
Эксперт Шингаркин: США продолжат покупать российский уран, но у других стран
Президент Владимир Путин выступил за ограничение экспорта стратегического сырья. Последствия этого окажутся наиболее ощутимыми для США, поскольку и- энергетика плотно связана с российскими ресурсами. Эксперт по проблемам ядерной безопасности Максим Шингаркин на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко заметил, что американцам деваться некуда — уран у России они все равно покупать будут, пусть и через третьи страны и по гораздо более высоким ценам.
«Бежать, собственно говоря, некуда, потому что уран, который применяют в ядерном топливе, должен пройти дорогостоящую процедуру обогащения», — сказал он.
В Казахстане, привел пример Шингаркин, уран добывают, есть он на территории Австралии, Канады. Но для его использования в качестве ядерного топлива нужно было лет 10 назад строить мощности по обогащению этого сырья.
«Сегодня в Соединенных Штатах такие мощности закрывают только порядка 30% потребностей. Остальное — это, по сути дела, поставки уже обогащенного урана либо из Европы, либо из Российской Федерации, Казахстана и Узбекистана. Но по факту это тоже поставки из России, потому что порядка 45% мировых обогатительных мощностей [российские]», — обратил внимание собеседник 360.ru.
Нулевой передел Казахстана
Поставки урана на Запад, по данным Financial Times, могут прекратить и казахи. Причиной этому в материале указали антироссийские санкции — из-за них перестали работать некоторые маршруты и приходится использовать более дорогие.
Здесь нужно понимать, что сами по себе поставки казахстанского необогащенного урана — как бы некий нулевой передел, потому что сам по себе он <…> без обогащения не имеет никакого смысла. Чтобы использовать ядерное топливо, нужно [его] именно обогатить.
Максим Шингаркин
эксперт по проблемам ядерной безопасности
После принятия федерального закона или указа президента использовать такое сырье вне дружественных государств будет нельзя, пояснил он.
«Казахи, при всем уважении, не смогут полностью восполнить этот именно технологический элемент. И французы это знают. Они сейчас окучивают руководство Казахстана на предмет как раз строительства мощностей по обогащению урана. Но эти мощности и через пять лет еще не заработают», — добавил собеседник 360.ru.
Кто останется без урана и ядерных объектов
У России, сказал эксперт, есть большая фора. Фактически страна может остановить работу половины ядерных объектов США и всех — на Украине.
«Потому что украинские ядерные блоки [используют] либо российское, либо американское топливо из российского обогащенного урана», — заметил Шингаркин.
Не повезет в таком случае и Франции, которая, по его словам, потеряет четверть объемов получаемого сырья. Останутся только бельгийские атомные электростанции, АЭС в Болгарии, Словакии и Чехии.
«Собственно говоря, эти станции тоже остановятся, если мы примем решение об отказе поставок обогащенного урана и ядерного топлива в недружественные государства», — заключил специалист.