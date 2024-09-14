Ограничение экспорта урана даст России фору. Что будет с ядерной энергетикой Запада?

Президент Владимир Путин выступил за ограничение экспорта стратегического сырья. Последствия этого окажутся наиболее ощутимыми для США, поскольку и- энергетика плотно связана с российскими ресурсами. Эксперт по проблемам ядерной безопасности Максим Шингаркин на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко заметил, что американцам деваться некуда — уран у России они все равно покупать будут, пусть и через третьи страны и по гораздо более высоким ценам.

«Бежать, собственно говоря, некуда, потому что уран, который применяют в ядерном топливе, должен пройти дорогостоящую процедуру обогащения», — сказал он.

В Казахстане, привел пример Шингаркин, уран добывают, есть он на территории Австралии, Канады. Но для его использования в качестве ядерного топлива нужно было лет 10 назад строить мощности по обогащению этого сырья.

«Сегодня в Соединенных Штатах такие мощности закрывают только порядка 30% потребностей. Остальное — это, по сути дела, поставки уже обогащенного урана либо из Европы, либо из Российской Федерации, Казахстана и Узбекистана. Но по факту это тоже поставки из России, потому что порядка 45% мировых обогатительных мощностей [российские]», — обратил внимание собеседник 360.ru.