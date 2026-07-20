Новый премьер-министр Великобритании Бернэм позвонил Трампу

Первым международным звонком премьер-министра Великобритании Энди Бернэма после вступления в должность стал телефонный разговор с Дональдом Трампом. Об этом сообщил Sky News.

Подробности разговора пока не известны.

Ранее Бернэм принял полномочия из рук британского короля Карла III. Незадолго до этого экс-премьер Кир Стармер подал в отставку. Вслед за ним несколько министров также заявили, что покидают свои посты.

Новый глава кабмина заявил, что его первыми международными контактами станут звонки Трампу и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Бернэм подчеркнул, что будет продолжать поддерживать Киев.