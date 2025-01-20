Новый посол России в США получил агреман и готов выехать на работу

Сенатор Карасин: имя нового посла в США могут объявить через несколько недель

Имя нового посла в США могут объявить через несколько недель, когда подпишут указ о его назначении. Об этом заявил телеканалу «Россия 24» бывший замглавы МИД, а ныне сенатор Григорий Карасин.

«Посол известен и агреман получен. Наш новый посол готов выехать в Соединенные Штаты, чтобы возглавить посольство», — добавил он.

Агреманом в дипломатии называют предварительное согласие страны пребывания на назначение нового главы дипмиссии другого государства.

Предыдущий посол — Анатолий Антонов — покинул свою должность 10 октября и, вернувшись в Москву, стал советником главы ВТБ. На новом месте он отвечает за развитие международных контактов банка.

В самом Министерстве иностранных дел назвали имя нового руководителя посольства в США секретом Полишинеля.