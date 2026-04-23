Новак призвал усилить антимонопольный контроль за социально значимыми товарами

Принципиально важно усилить антимонопольный контроль на рынках социально значимых товаров, прежде всего лекарств. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на коллегии Федеральной антимонопольной службы.

«Акцент — на необоснованный рост цен в периоды повышенного спроса», — процитировал его ТАСС.

Ранее ФАС предупредила ретейлеров, чтобы они не завышали цены на мясо и другие продукты с высоким спросом в преддверии майских праздников. Нарушителям пригрозили мерами реагирования.

Кроме того, Минздрав расширил список препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Аптеки обязаны отчитываться за каждую проданную упаковку таких лекарств, а рецепты находятся под особым контролем.