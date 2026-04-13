В России ужесточили продажу некоторых лекарственных препаратов

Министерство здравоохранения России расширило список лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. В перечень добавили еще три препарата, приказ разместили на официальном портале правовой информации.

В реестр вошли обезболивающее «Дицикловерин» + «Парацетамол», «Баклофен» и «Габапентин». Введение предметно-количественного учета свидетельствует об ужесточении контроля за оборотом обозначенных лекарств.

«Утвердить изменения, вносимые в перечень лекарственных средств медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету», — говорится в документе.

Аптеки обяжут вести отчетность о каждой проданной упаковке, а рецепты на препараты введут под особый контроль. Нарушение правил влечет за собой административную и уголовную ответственность.

