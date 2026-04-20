ФАС предупредила ретейлеров о ценах на мясо в преддверии майских праздников

Торговые сети не должны чрезмерно завышать цены на продукты с высоким спросом, в частности на мясо, в преддверии майских праздников. Об этом предупредили в Федеральной антимонопольной службе .

Нарушителям пригрозили мерами реагирования. Кроме того, в ФАС рекомендовали снизить цены, если поставщики будут отдавать дешевле.

Ранее РИА «Новости» назвало самые популярные направления для отдыха на майские праздники у семей с детьми. Внутри России пальму первенства удерживают Санкт-Петербург, Москва и Казань, а среди зарубежных стран — СНГ и другое ближнее зарубежье из тех стран, с которыми есть прямое авиасообщение и безвизовый режим.