Новак поручил профильным ведомствам выработать алгоритм обеспечения АПК топливом

Вице-премьер России Александр Новак поручил выработать четкий алгоритм для обеспечения агропромышленного комплекса топливом. Об этом сообщил кабинет министров по итогам совещания по ситуации на рынке топлива.

«Александр Новак поручил профильным ведомствам совместно с региональными властями и отраслевыми компаниями выработать четкий алгоритм взаимодействия для оперативного обеспечения сельхозпроизводителей и фермеров топливными ресурсами», — отметили в сообщении.

На совещании указали на важность бесперебойного обеспечения аграриев топливом в сезон проведения полевых работ.

Новак отметил, что на балансировку топливного рынка понадобится некоторое время. В России достаточно топлива, но требуется перестроить логистические связи, чтобы оно своевременно доходило до потребителей.