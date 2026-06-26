На балансировку рынка топлива уйдет некоторое время, заявил Новак

На балансировку топливного рынка понадобится некоторое время, заявил вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщил ТАСС .

По его словам, топлива в стране достаточно, но требуется перестроить логистические связи, чтобы оно своевременно доходило до потребителей.

На совещании с президентом Владимиром Путиным 23 июня вице-премьер рассказал о мерах, которые принимает правительство для удовлетворения спроса на горючее. Полностью запрещен экспорт бензина и керосина, вертикально интегрированным нефтяным компаниям поручили максимально нарастить производство и поставки. Отложены плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее Федеральная антимонопольная служба начала борьбу со спекуляцией нефтепродуктами через цифровые платформы. Попытки создать карточки блокируются на этапе модерации до появления на электронной витрине маркетплейсов.